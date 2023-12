Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de FourKites no WebCatalog para Mac, Windows, Linux.

Verdadeira visibilidade de ponta a ponta com rastreamento em tempo real de carga em trânsito e no pátio – tudo em uma plataforma abrangente. Ajudamos você a transformar seu negócio e tornar seu estaleiro uma parte ágil e interconectada de sua cadeia de suprimentos geral. Com FourKites, você obtém o sistema de gerenciamento de pátio (YMS) mais avançado disponível. Ao contrário das soluções tradicionais de gerenciamento de pátio, que só podem mostrar o que há em seu pátio, o FourKites aproveita a visibilidade em tempo real do frete em trânsito e no pátio para oferecer flexibilidade e insights incomparáveis.

Site: fourkites.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com FourKites. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.