JetSend é um sistema de gerenciamento de e-mail transacional projetado para ajudar empresas a gerenciar, enviar e rastrear mensagens digitais. Com o JetSend, os desenvolvedores podem integrar nossa API personalizada em suas plataformas de software e garantir que mensagens transacionais importantes sejam entregues aos seus usuários. Além disso, o JetSend pode rastrear análises de capacidade de entrega no painel personalizado, para que você possa monitorar o desempenho de suas mensagens transacionais importantes. Melhor para: JetSend é direcionado a empresas de tecnologia que buscam integrar uma plataforma de mensagens transacionais confiável em seus aplicativos sem a necessidade de construir sua própria infraestrutura. Visão geral de preços: os preços do JetSend começam em US$ 8,00 com base no uso, por mês. JetSend oferece um teste gratuito!

Site: jetsend.com

