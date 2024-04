Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Flex.bi no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

flex.bi é um sistema de business intelligence e relatórios, é uma forma fácil e flexível de analisar e visualizar o progresso da sua empresa. Uma ferramenta de business intelligence que ajuda a reunir todos os dados da sua empresa em um só lugar, economizar tempo no gerenciamento manual de dados, tomar decisões com mais rapidez e motivar sua equipe para atingir metas de forma mais eficaz. Melhor para: Pequenas e médias empresas de qualquer área que possuem dados em locais diferentes (sistemas ERP, Excel ou outros arquivos) e precisam de uma ferramenta para unificar todos os dados em um só lugar, visualizá-los e prepará-los para análise. Visão geral dos preços do flex.bi: os preços do flex.bi começam em 35 EUR/mês. flex.bi oferece um teste gratuito. Veja detalhes adicionais de preços abaixo https://flex.bi/pricing/

