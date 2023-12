Highrise é uma solução de CRM para pequenas empresas com funcionalidade de gerenciamento de contatos e tarefas. O software permite que os usuários rastreiem a comunicação com os clientes para que as equipes possam visualizar o status dos negócios e relacionamentos. Os contatos podem ser importados para o Highrise do Outlook, Gmail e Excel e marcados para que possam ser organizados, filtrados e pesquisados. Os usuários também podem adicionar notas e comentários aos detalhes de contato e utilizar campos de dados personalizados para pessoas e empresas. A funcionalidade de gerenciamento de tarefas do Highrise permite que os usuários criem tarefas, visualizem tarefas por empresa, contato ou projeto e adicionem lembretes aos projetos. Os usuários também podem compartilhar catálogos de endereços, armazenar e-mails importantes, anexar documentos a projetos e controlar as configurações de privacidade. Highrise oferece um recurso chamado “Bom dia”, que é um assistente pessoal virtual que ajuda os usuários a organizar e responder às atividades recebidas que precisam de atenção. O software se conecta ao MailChimp para que os usuários possam direcionar e enviar campanhas de email marketing aos contatos. O software também se integra a outras ferramentas de terceiros via API.

Site: 37signals.com

