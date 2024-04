Floatbot é uma plataforma de IA conversacional baseada em SaaS, “sem código” e de ponta a ponta com "IA generativa" que ajuda Fintechs e empresas a automatizar o suporte ao cliente, aumentar a experiência do cliente e a integração digital por meio de Chatbots e Voicebots alimentados por IA. Sua plataforma DIY “No Code” que permite a construção de bots híbridos usando o construtor avançado de fluxo de trabalho e ferramentas de IA de conversação. Floatbot recebeu o prêmio Emerge50 no NPC [Nasscom Product Conclave] em 10 categorias. Floatbot está entre os 5 primeiros na categoria SaaS! IDC apresenta Floatbot como inovador em serviços bancários e financeiros na Índia [11 de dezembro de 2019] Os bots desenvolvidos em Floatbot podem ser lançados em portal Web, aplicativos móveis (iOS e Android), Facebook Messenger, Slack, Skype, Telegram, Amazon Alexa, Google Assistant, Google Home, Whatsapp. Floatbot também oferece suporte a fala em texto e texto em fala para Voicebots. Floatbot está integrado ao Contact Center for Voicebot. Floatbot é uma plataforma híbrida, uma das poucas no mundo, que permite o desenvolvimento de Chatbot Omni-channel e Voicebot em poucas horas, onde uma Fintech ou Banco pode desenvolver vários bots que irão interagir ou conversar com o cliente através de canais de Chat e Voz, em diferentes fases de sua jornada [Suporte ao cliente, validação de leads, verificação KYC, resgate de pontos de fidelidade, lembretes de pagamento, ciclo de feedback, venda cruzada/venda incrementada de produtos, etc.]. O Floatbot permite que os usuários alternem perfeitamente entre canais de voz e chat e ainda mantenham sessões e contexto anteriores.

