Graças à interface intuitiva e bonita do aplicativo móvel e web, nossos clientes são capazes de atingir mais de 70% da base de usuários por evento. Os recursos do Eventee permitem que você gerencie seu evento com eficiência, aumente o envolvimento dos participantes e melhore a experiência geral do evento. Recursos incluídos: programação de eventos, perguntas e enquetes ao vivo, transmissão ao vivo, reservas de workshops, feed de notícias, networking, vitrine de parceiros, integrações personalizadas, marca personalizada, análise de eventos e muito mais. Comece seu teste gratuito em https://eventee.co!

Site: eventee.co

