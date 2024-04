Espressive

A Espression oferece assistência digital no local de trabalho pronta para empresas que reduz custos e aumenta a experiência, a produtividade e a satisfação dos funcionários desde o primeiro dia. Espression Barista, nosso agente de suporte virtual (VSA) para empresas, combina a combinação perfeita de experiência digital, inteligência e automação para oferecer aos funcionários uma autoajuda que excede a capacidade humana para elevar a experiência de obter ajuda no trabalho. O Barista assume o papel do agente de atendimento, trazendo o melhor da experiência humana com o melhor da inteligência artificial. Aproveitando um modelo de linguagem grande (LLM) proprietário e específico de domínio, o Employee Language Cloud, bem como a integração com LLMs generalizados, o Barista automatiza a resolução de dúvidas, problemas e solicitações dos funcionários com experiências personalizadas que resultam na adoção de 80 a 85 funcionários % e redução do volume de chamadas de suporte técnico de 50% a 70%.

