Comece a construir uma melhor experiência para os funcionários. A plataforma fácil de usar e sem código da Bot Platform permite que qualquer pessoa crie seus próprios bots, assistentes digitais e ferramentas de trabalho automatizadas em canais de comunicação como Microsoft Teams, Workplace do Facebook e Messenger. Crie aplicativos com facilidade, automatize fluxos de trabalho e integre processos em canais de comunicação e ambientes digitais usados ​​por sua equipe e clientes em um ambiente confiável, seguro e escalável. Comece com um modelo editável ou crie bots do zero que ajudam a impulsionar o envolvimento e a produtividade dos funcionários. Crie programas de reconhecimento personalizados, assistentes de integração para novos iniciantes, aplicativos de perguntas e respostas de liderança, ferramentas de inovação para funcionários, envie pesquisas de opinião, meça o moral da empresa, forneça programas de aprendizagem personalizados, responda perguntas frequentes automaticamente ou automatize consultas de suporte técnico. Quaisquer que sejam as ferramentas de trabalho que você deseja construir, construa-as com a The Bot Platform.

