Digiphy está redefinindo o marketing contextual. Ao conectar marcas diretamente aos clientes, a Digiphy constrói e oferece experiências digitais dinâmicas em momentos contextualmente relevantes a partir de qualquer produto físico e ponto de contato com o cliente. Nossa solução flexível e de autoatendimento eleva a narrativa da marca e cria um novo canal de marketing digital interativo que aumenta a transparência, acelera as vendas e aprofunda o envolvimento com a marca, ao mesmo tempo que permite que as empresas capturem dados valiosos dos clientes. A Digiphy foi fundada por Sarah Ellenbogen, que passou 15 anos no Google na fronteira da publicidade digital, Chris Scott, que tem duas décadas de experiência liderando equipes criativas e de produtos de alto desempenho em start-ups de tecnologia de rápido crescimento, Heida Helgadottir, uma empreendedora de tecnologia e alimentos e Oliver Luckett, líder de pensamento em marketing digital e mídia social. Digiphy participou do programa acelerador Farm to Fork da Techstars e foi nomeada finalista de 2022 para Fast Company World Changing Ideas.

