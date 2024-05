Daftra é o primeiro portal integrado e seguro para gerenciar seu negócio ou empresa online. Os serviços em nuvem da Daftra funcionam 24 horas por dia, garantindo 99,9% de presença na rede, pois nossos servidores seguros estão localizados em diversos países e trabalham em paralelo para acessar os dados seguros da sua empresa o mais rápido possível, de qualquer local ou dispositivo. pela Izam Web Solutions; uma empresa que atua no ramo de gestão corporativa e é fornecedora líder de SaaS há mais de 7 anos, estabeleceu diversas soluções de gestão empresarial para o mercado árabe e estrangeiro e tem sede nos Estados Unidos e no Egito. Da totalidade da experiência da Izam, o Daftra surgiu como uma solução completa e integrada para gestão empresarial no mercado árabe, que carece enormemente desses serviços. Qualquer que seja a natureza do seu negócio, você descobrirá que o Daftra está totalmente equipado e personalizável para se adequar à natureza do seu negócio e às necessidades do setor, desde simples serviços de faturamento até cálculos financeiros complexos, estoque, equipes, gerenciamento e acompanhamento de clientes. Todas as funcionalidades do Daftra foram especialmente projetadas para facilitar suas operações comerciais e economizar tempo e esforço para que qualquer usuário sem experiência prévia em gestão empresarial e contabilidade possa utilizá-lo para administrar seus negócios como um profissional. A Daftra está totalmente dedicada a apoiar sistemas, moedas e configurações fiscais de países árabes e estrangeiros. Nossa solução é a concretização de nossa visão; facilitando a gestão de negócios para empresas na região árabe, dando-lhes a oportunidade de perseguir sua paixão sem suportar as complexidades de administrar seus negócios por conta própria.

Site: daftra.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Daftra. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.