Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Kafinea no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Kafinea é um produto de software da Madiasoft, uma empresa francesa de tecnologia. Madiasoft é uma editora de software SaaS inovador e seguro, adaptado às necessidades de mobilidade. Fundada em 2005, a Madiasoft está sediada em Paris, na França, e possui funcionários em diversos países. A Madiasoft oferece soluções de gestão de alto desempenho (ERP - CRM) para empresas de todos os portes (1 a 1.000 funcionários) que atuam nos mais diversos setores (Indústria/Comércio/Telecom/Banco/Serviços...). Kafinea é o principal software da Madiasoft. Centraliza todos os processos de uma organização numa única ferramenta: faturação, contabilidade em tempo real, compras, gestão de inventário, assinaturas automáticas, portal do cliente, etc. Destaca-se pela sua implementação simples (modo SaaS) e interfaces de utilizador modernas e intuitivas. Ele também possui uma API integrada abrangente. Kafinea promove o trabalho colaborativo e a produtividade da equipe. Reduz os custos e riscos associados à manutenção de uma infraestrutura de TI complexa. Adapta-se às tendências do mercado e às necessidades específicas de cada empresa, especialmente das PME. É compatível com todos os softwares externos ou internos, incluindo software empresarial.

Site: kafinea.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com Kafinea. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.