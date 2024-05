Scratchpay é um serviço financeiro fornecido pela Scratch Financial, Inc. que hospeda suas cargas de trabalho na infraestrutura de nuvem pública do Google Cloud Platform (GCP). Scratchpay é uma startup dos EUA que fornece empréstimos a particulares para cuidados médicos (inicialmente para animais de estimação e agora estendidos para pessoas). A empresa está totalmente integrada ao GCP e conta com plano de suporte e serviços do Google. Scratchpay hospeda todos os serviços no GCP Cloud e a solução está em produção pública há vários anos. A empresa está melhorando continuamente a oferta de serviços. Muitos serviços diferentes do GCP estão em uso ativo e outros estão sendo avaliados. Scratchpay tem uma equipe interna especializada trabalhando no desenvolvimento de software, análise de dados e desenvolvimento de negócios. A empresa também possui equipes internas especializadas em segurança da informação, no entanto, não há GCP dedicado ou outros especialistas em computação em nuvem na equipe. Sempre interessada em melhorar o uso dos serviços GCP seguindo as melhores práticas e com foco em segurança e otimização, a Scratchpay buscava uma Avaliação de Segurança conduzida por um consultor especialista em GCP.

Site: scratchpay.com

