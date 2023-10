Cyfe, Inc. é uma empresa de software de aplicativos de inteligência de negócios baseada em nuvem de autoatendimento com sede em Los Angeles, Califórnia. A empresa é conhecida pela criação do aplicativo business dashboard, projetado para analisar, transformar e reportar dados de diferentes fontes integradas de business intelligence. É um aplicativo freemium para rastrear e monitorar todas as métricas de negócios em um único lugar. Embora os seus principais mercados ainda estejam localizados nos Estados Unidos, a Cyfe tem vindo a expandir-se globalmente e agora opera em 15 países em todo o mundo.

Site: cyfe.com

