FlytBase é uma plataforma de autonomia de drones de nível empresarial para automatizar totalmente os fluxos de trabalho de coleta de dados aéreos. Com pouca ou nenhuma intervenção humana, os usuários podem realizar voos programados e repetíveis de drones BVLOS usando estações de acoplamento, todas controladas a partir de seus centros de comando remotos. Ao permitir aplicativos e integrações e garantir os mais altos padrões de segurança de dados, confiabilidade e escalabilidade, a plataforma FlytBase permite que os usuários integrem perfeitamente drones autônomos aos fluxos de trabalho empresariais. FlytBase venceu o Global NTT Data Innovation Contest 2019 em Tóquio, Japão. FlytBase se formou no programa Cisco Launch Pad Accelerator em 2017 e recebeu o prêmio TiE50 Top-Startup da TiE Silicon Valley. ----- FlytBase recebeu vários reconhecimentos por sua inovação: == Ganhou o prêmio TiE50 no TiEcon Silicon Valley 2017 == “Melhor Startup”​ no TiEcon Pune 2017 == Startup do Ano - Tecnologia, 2016; premiado pelo Startup Leadership Program == Selecionado entre as 45 melhores startups de produtos na InTech50, 2016 == Selecionado para o programa TiE Nurture, 2016 == Selecionado entre 11 startups para participar do Programa GenNext Accelerator apoiado pela Microsoft Ventures, 2016 == Vencedor no TiECon Pune 2015 == Vencedor no PuneConnect 2015

Site: flytbase.com

