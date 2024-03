ColdClicks is an add on tool that learns about your business to craft perfectly relevant email openers. Use your data and our Blueprint micro campaigns to focus the point of relevancy and generate your openers. Connect to your favorite email marketing or outreach tool and send away.

Categorias :

Site: coldclicks.com

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com ColdClicks. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.