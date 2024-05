Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de ChatFlow no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

ChatFlow é um construtor de chatbot de IA que usa o conteúdo do seu site como base de conhecimento para fornecer respostas inteligentes e em tempo real às dúvidas dos clientes. O ChatFlow permite que você crie chatbots de IA de marca para seus sites, respondendo automaticamente às perguntas dos visitantes usando uma base de conhecimento criada a partir do conteúdo do seu site. A integração é simples e fácil de usar. ChatFlow oferece um script de incorporação simples que você pode colar em seu HTML. Com o ChatFlow, você pode personalizar tudo, desde o tom de voz e estilo de conversação do chatbot até seus elementos de design visual, como cores e mensagens, para garantir a consistência da marca.

Site: chatflow.no

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com ChatFlow. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.