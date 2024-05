Chatbit é uma ferramenta que permite construir seu próprio assistente de chatbot de IA, treinado com seus próprios dados, sem necessidade de codificação. Características principais: * Personalização de dados: você pode adicionar até 11 milhões de caracteres de dados personalizados (arquivos, texto, perguntas e respostas) para treinar o chatbot. * Personalização de aparência: você pode personalizar as cores, posição, logotipo e nome do chatbot. * Personalização de Personalidade: Você pode definir a personalidade e o estilo do chatbot para equilibrar criatividade e precisão. * Coleta de leads: o chatbot pode gerar leads a partir de conversas de visitantes e entregá-los a você. Outros detalhes: * Chatbit oferece uma versão gratuita para começar. * Suporta vários idiomas, embora os idiomas específicos não estejam listados. * Os usuários podem ajustar as respostas do chatbot com base em suas necessidades. * O processo de criação de um chatbot, adição de fontes de dados e integração ao site pode ser feito em menos de 5 minutos. * Chatbit pode ser contatado por e-mail em [email protected] para qualquer dúvida. Em resumo, o Chatbit fornece uma plataforma fácil de usar e sem código para criar chatbots de IA personalizados, treinados com seus próprios dados e integrados diretamente em seu site para aumentar o engajamento, responder perguntas e capturar leads.