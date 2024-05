Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de Robofy no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

Robofy é um construtor versátil de chatbot de IA projetado para integração de sites. Oferece criação personalizada de chatbot, utilizando o conteúdo do site para fornecer respostas automatizadas às dúvidas dos visitantes. O Robofy AI Chatbot opera treinando o conteúdo do site, incluindo documentos, PDFs e páginas da web. Os usuários podem inserir URLs ou digitar conteúdo diretamente para treinamento, permitindo que o chatbot responda automaticamente às consultas com base nesses dados. Robofy é usado principalmente para melhorar o suporte ao cliente em sites. Ao fornecer assistência automatizada 24 horas por dia, 7 dias por semana, ele atende às dúvidas dos clientes instantaneamente, melhorando a experiência e o envolvimento do usuário. Robofy oferece um widget de chatbot com recursos personalizáveis, como cores, idioma e posicionamento. Inclui funcionalidades como histórico de bate-papo, perguntas frequentes sugeridas e respostas super rápidas. A plataforma também oferece um plugin WordPress para integração perfeita com sites baseados em WordPress. Robofy foi projetado para fácil integração e uso, sem necessidade de cartão de crédito para seu plano gratuito. Ele suporta treinamento automático de chatbot e oferece opções para entrada manual de conteúdo para fins de treinamento.

Site: robofy.ai

