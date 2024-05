Melhore a sua experiência com o aplicativo de computador de AIChatbot no WebCatalog Desktop para Mac, Windows, Linux.

AIChatbot é um construtor de chatbot conversacional com tecnologia de IA para suporte ao cliente. AIChatbot permite que você crie um chatbot GPT personalizado treinado a partir de seus próprios dados. Isso é conseguido enviando o URL do seu site, arquivos PDF ou mapa do site. O AIChatbot pode responder às perguntas dos clientes em vários idiomas e oferece a conveniência de incorporar o widget do chatbot diretamente no seu site

Site: aichatbot.so

Aviso: o WebCatalog não é afiliado, associado, autorizado, endossado, nem tem qualquer relação oficial com AIChatbot. Todos os nomes de produtos, logotipos e marcas pertencem aos seus respectivos proprietários.