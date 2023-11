Gdzie jest moja pizza? to gra zręcznościowa 3D, w której pracujesz jako zwykły dostawca pizzy w uroczym miasteczku. Pracujesz w Paolo's, a Twoim zadaniem jest przygotowywanie, pieczenie i dostarczanie pysznej pizzy głodnym klientom w całym mieście. Poruszaj się ostrożnie w ruchu ulicznym, aby dostarczyć pizzę, nie upuszczając żadnej lub, co gorsza, nie powodując wypadku. W razie potrzeby delikatnie naciskaj hamulce, aby ominąć przeszkody i progi zwalniające. Musisz także działać szybko, aby dostarczyć jedzenie, gdy jest jeszcze gorące! Im lepsza pizza i obsługa, tym więcej napiwków zarobisz. A gdy Twoja restauracja wyrobi sobie markę, możesz zwiększyć odległość dostawy, a także kupić ulepszenia, takie jak nowe składniki, nowe urządzenia, ulepszenia przyczepy i nie tylko. Możesz nawet obsługiwać klientów VIP, co wymaga ręcznego przygotowania pizzy od podstaw! Nie zapomnij udostępnić Gdzie jest moja pizza? ze znajomymi i dowiedz się, kto jest lepszym kucharzem! Jedź - Przytrzymaj spację lub lewy przycisk myszy. Gdzie jest moja pizza? został stworzony przez Wix Games. Graj w inne ich legendarne gry na Poki: Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4, Duck Life Adventure (Demo), Duck Life: Battle, ducklife-space, Ant Art Tycoon, Word vs Word, Jumfobia, Jellymoji i Let's RollMożesz zagrać w Where's My Pizza? w przeglądarce bez konieczności instalowania lub pobierania za darmo na Poki. Tak, możesz odblokować wiele opcji dostosowywania i ulepszeń w Where's My Pizza? takie jak nowe ulepszenia, urządzenia i trasy w miarę postępów w grze.

Strona internetowa: poki.com

