Duck Life to internetowa gra przygodowa, w której szkolisz kaczkę do ścigania się w trzech dyscyplinach: bieganiu, lataniu i pływaniu. Każdą z dyscyplin ćwiczysz indywidualnie, aby podnieść poziom swojej kaczki. Celem jest zdobycie wystarczającej ilości nagród pieniężnych, aby odbudować farmę, która została zmieciona przez tornado. Monety zdobywa się poprzez szkolenie lub ściganie się z innymi kaczkami. Upewnij się, że Twoja kaczka ma energię do wyścigów, kupując i karmiąc ją nasionami w sklepie. Nagrody pieniężne można również wykorzystać na zakup fantazyjnych czapek w nowych kolorach. Oryginalnie zbudowana we Flashu gra Duck Life została przekonwertowana na Unity WebGL, dzięki czemu gra pozostaje dostępna w Internecie na komputery stacjonarne. Twórcą Duck Life jest Wix Games z siedzibą w Wielkiej Brytanii . Są także twórcami Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life 4 i Duck Life: Battle.

