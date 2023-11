Chwyć kaczkę i ruszaj do walki! Najnowsza gra Duck Life jest już dostępna i lepsza niż kiedykolwiek. Udaj się na siłownię, aby wytrenować kaczkę i przygotować ją do bitwy. Walcz z innymi kaczkami na swojej drodze, aby wygrać przedmioty potrzebne do postępów w podróży, aby stać się najlepszym wojownikiem kaczek. Mysz — kliknij, aby poruszać się, walczyć i trenować Duck Life Battle to najnowsza część serii Duck Life razem z ducklife-space i oryginalną grą Duck Life stworzoną przez Wix Games. Kolejną ciekawą grą tego twórcy jest Ant Art Tycoon.

Strona internetowa: poki.com

