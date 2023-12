Word vs Word to gra logiczna dla 2 graczy, w której walczysz z innym graczem w grze słownej. Stwórz swoją postać, wybierz awatara i wskocz do meczu w czasie rzeczywistym z konkurentem. Znajdziesz przypominającą krzyżówkę tablicę pełną pomieszanych liter, a Twoim zadaniem jest przesuwanie linii liter, aby utworzyć słowo. Im dłuższe będzie Twoje słowo, tym więcej punktów otrzymasz. Zwróć uwagę, ile punktów kryje się za każdą literą, dzięki czemu możesz tworzyć niesamowite kombinacje! Dobrze wiedzieć, że zarówno Ty, jak i Twój przeciwnik możecie skorzystać z 12 zmieniających grę wzmocnień, które mogą zadecydować o Waszym zwycięstwie lub porażce. Należą do nich między innymi: dodanie pustych galaretek do mieszanki, ułożenie wymarzonego słowa lub przetasowanie całej planszy, aby sabotować kolejny wynik przeciwnika. Tych wzmocnień można użyć tylko raz na grę, więc wybieraj mądrze i wybierz swoje ulubione wzmocnienie, zanim zrobi to przeciwnik! Jeśli lubisz gry takie jak Scrabble i Wordfeud, pokochasz Word vs Word! Nie zapomnij udostępnić gry znajomemu i zobaczyć, kto jest lepszym twórcą słów. Przesuń linię liter, aby utworzyć słowo. Im dłuższe będzie Twoje słowo, tym więcej punktów otrzymasz. Zwróć uwagę na liczbę punktów za każdą literę, dzięki czemu możesz tworzyć niesamowite kombinacje! Word vs Word został stworzony przez Wix Games. Mają wiele innych niesamowitych gier na Poki: Ant Art Tycoon, Duck Life, Duck Life 2, Duck Life 3, Duck Life: Battle, Duck Life Adventure (Demo), ducklife-space, Jellymoji, Jumfobia i Let's Roll. Możesz grać Word vs Word za darmo na Poki. W Word vs Word możesz grać na swoim komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

