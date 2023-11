Ducklings to urocza gra IO, w której jesteś troskliwą kaczątką zbierającą zagubione kaczątka ze stawu. Pływasz, aby zebrać jak najwięcej zagubionych kaczątek i bezpiecznie sprowadzić je do swojego gniazda. Jest jednak pewien haczyk, ponieważ nie jesteś jedyną troskliwą kaczką w stawie; inne kaczki będą próbowały ukraść ci kaczątka, aby zyskać zaszczyt i ulepszenia twojego gniazda za ich uratowanie. Za każde zapisane kaczątko przechodzisz do następnego poziomu. Ukończyłeś grę po osiągnięciu poziomu 400! Upewnij się, że unikasz tych innych kaczek i chroń swoje kaczki najlepiej, jak potrafisz... Aha i uważaj na motorówki na stawie, bo cię przetrącą.

Strona internetowa: ducklings.io

