Papa's Pizzeria to gra kulinarna stworzona przez Flipline Studios. Chwyć ciasto i przygotuj się na pyszną przygodę w pizzerii! Jesteś na dobrej drodze, aby zostać najlepszą pizzerią w mieście. Przyjmuj zamówienia, przygotowuj ciasto, dodawaj dodatki i podawaj starannie pokrojoną pizzę wszystkim swoim zwariowanym klientom. Kontroluj każdy etap procesu robienia pizzy i przełączaj pomiędzy poszczególnymi obszarami restauracji. Przejdź do stacji toppingowej, aby dodać różne dodatki do każdej pizzy. Przejdź do stanowiska pieczenia i piecz pizze w piekarniku, aż będą idealnie upieczone. Wskocz do Stacji Krojenia i pokrój pizzę na idealne kawałki. Każda stacja to praktyczne doświadczenie, podczas którego musisz przeciągać, przesuwać i stukać, przechodząc przez proces tworzenia pizzy. Skorzystaj ze swoich ciężko zarobionych napiwków, aby kupić ulepszenia restauracji i nakrycia głowy, a także możesz udekorować swoje lobby meblami i plakatami ze Sklepu Meblowego. Czy możesz zamienić swoją pizzerię w najsłynniejszą sieć fast foodów na świecie? Wybierz, przeciągnij i przesuń składniki - Lewy przycisk myszy Papa's Pizzeria została stworzona przez Flipline Studios, a później była emulowana w HTML5 przez AwayFL. Graj także w inne gry Papa's Games na Poki: Papa's Burgeria, Papa's Taco Mia i Papa's Freezeria

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Papa's Pizzeria. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.