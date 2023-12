Papa's Cheeseria to gra o zarządzaniu restauracją, w której zarządzasz tętniącym życiem sklepem z kanapkami. Twoim zadaniem jest przygotowanie i podanie pysznych kanapek, aby zadowolić swoich lojalnych klientów. Twoi przychodzący klienci przekażą Ci swoje zamówienie, więc udaj się do zaufanego stanowiska budowy i rozpocznij składanie zamówienia: wybierz preferencje klienta spośród szerokiej gamy pieczywa, dodatków i dużej ilości sera! Grillowany ser musisz ugotować do perfekcji na stacji grillowej. W zależności od życzenia klienta, za pomocą stacji smażenia można na boku przygotować frytki. Następnie wystarczy dodać ostatnie poprawki i gotowe! Nie zapomnij o zdobyciu wszystkich osiągnięć i obsłuż wszystkich klientów VIP, aby zmaksymalizować sukces Twojego sklepu z kanapkami! Udostępnij Papa's Cheeseria swoim znajomym i pokaż im, że możesz zaprojektować i zarządzać najlepszym sklepem z kanapkami w mieście! Czy możesz odblokować wszystkie specjalne przepisy w Papa's Cheeseria?Wybieraj, przeciągaj i przesuwaj składniki - Lewy przycisk myszy Papa's Cheeseria została stworzona przez Flipline Studios, a później była emulowana w HTML5 przez AwayFL. Graj w inne gry Papa's na Poki: Papa's Hotdoggeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria, Papa Louie: When Pizzas Attack i Papa's Taco Mia W Papa's Cheeseria możesz grać za darmo na Poki. W Papa's Cheeseria można na razie grać tylko na Twoim komputerze.

