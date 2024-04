Papa's Hotdoggeria to gra o zarządzaniu restauracją, w której zarządzasz sklepem z hot dogami na stadionie baseballowym. Usytuowany w strefie gastronomicznej będziesz obsługiwać klientów pomiędzy rundami. Serwuj klientom ulubione posiłki na kilku stacjach, realizując dokładnie ich zamówienie. Staraj się obsłużyć wszystkich klientów bez popełniania błędów, aby zdobyć jak najwięcej napiwków. Następnie możesz wydać swoje ciężko zarobione pieniądze na ulepszenie sklepu, stacji i dekoracji! Jest wiele składników i dodatków, do których musisz się przyzwyczaić, więc zanim wskoczysz w godziny szczytu, dobrze obejrzyj wszystkie stacje. Istnieje również wiele składników do odblokowania! Upewnij się, że zdobyłeś wszystkie osiągnięcia i obsłuż wszystkich klientów VIP, aby zmaksymalizować sukces Twojej hotdoggerii! Udostępnij Papa's Hotdoggeria swoim znajomym i pokaż im, że możesz zaprojektować najlepszy sklep z hot dogami w mieście i zarządzać nim! Wybierz, przeciągnij i przesuń składniki - lewy przycisk myszy Papa's Hotdoggeria została stworzona przez Flipline Studios, a później była emulowana w HTML5 przez Na wyjeździeFL. Graj w inne gry Papa's na Poki: Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria, Papa's Burgeria, Papa Louie: When Pizzas Attack i Papa's Taco Mia W Papa's Hotdoggeria możesz grać za darmo na Poki. W Papa's Hotdoggeria można na razie grać tylko na Twoim komputerze.

