Papa Louie: When Pizzas Attack to gra platformowa, w której wyruszasz w przygodę mającą na celu uratowanie klientów Papa Louie przed Niesławnym Krążkiem Cebulowym. Twoi klienci zamienili się w lepkie potwory z pizzy i potrzebują Ciebie i Twojego sprzętu kuchennego, aby ich uratować. Chwyć swoje niezawodne wiosło i bomby pieprzowe i wyczyść jeden z 12 etapów zawierających potwory z pizzy! Wpadnij do Big Pauly, aby zaopatrzyć się w bomby pieprzowe w zamian za monety. Czy czujesz Pizza Panic? Papa Louie: When Pizzas Attack został opracowany w 2006 roku przez Flipline Studios, amerykański zespół tworzący gry. Później został przeniesiony do HTML5 przez AwayFL. Sprawdź ich inne legendarne gry na Poki: Papa's Burgeria, Papa's Freezeria, Papa's Pizzeria i Papa's Taco Mia. Istnieją cztery główne światy, a każdy z nich składa się z trzech etapów. W grze jest w sumie 12 etapów: Pola wieloziarniste, Dżungla Pasta, Miasto Sosu Pomidorowego i Pole Kopalni. Sierżant Crushida Pepper, czyli Sarge, główny antagonista, a także władca wszystkich wrogów w grze. Ty możesz grać w Papa Louie: When Pizzas Attack za darmo na Poki. W grę Papa Louie: When Pizzas Attack można obecnie grać tylko na Twoim komputerze.

