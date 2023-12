Vortelli's Pizza to wieloosobowa gra restauracyjna, w której prowadzisz przytulną pizzerię i serwujesz swoim klientom pyszne jedzenie. Ta gra kładzie nacisk na pracę zespołową, ale możesz w nią grać także sam! Włącz klapkę „Restauracja otwarta”, aby klienci zaczęli wchodzić. Podejdź do kasy, aby odebrać zamówienie, a następnie udaj się do kuchni, aby przygotować ciasto. Musisz zmieszać wodę i mąkę w mikserze, a następnie przenieść ją do stacji walcowania, gdzie uformujesz pizzę i dodasz wszystkie składniki, o które prosił klient. Możesz wybierać spośród sera, pepperoni, ananasa, szynki, sosu, kiełbasy itp. Następnie włóż go do piekarnika i poczekaj, aż upiecze się, aż zadzwoni timer. Nie zwlekaj zbyt długo, bo Twoim klientom może zabraknąć cierpliwości i uciec! Jeśli masz trudności, sprawdź słoik z napiwkami, aby znaleźć trochę pieniędzy na lepsze urządzenia i narzędzia, które ułatwią Ci pracę. Nie zapomnij także odblokować nowych stacji, bo w miarę jak restauracja będzie bardziej zajęta, zabraknie Ci miejsca na blacie. Gra w Vortelli's Pizza ze znajomym jest bardzo prosta: po prostu zatrzymaj grę i skopiuj kod zaproszenia. Jeśli Twój znajomy na to kliknie, pojawi się bezpośrednio w Twojej restauracji jako Twój współszef kuchni. Czy jesteś gotowy, aby być najlepszą pizzerią w mieście? Vortelli's Pizza została stworzona przez Devortel. To ich pierwsza gra na Poki! Możesz grać w Vortelli's Pizza za darmo na Poki. W Vortelli's Pizza można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

