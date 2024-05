Przygotuj się na podwodną przygodę z kosmitami w Submolok! Submolok to mały kosmita przypominający kałamarnicę, pilotujący małą łódź podwodną. W drodze na Ziemię został zestrzelony i wylądował w oceanie. Teraz musisz pomóc mu wrócić do domu! Możesz używać dopalaczy łodzi podwodnej do poruszania się, ale ponieważ są one ustawione pod kątem w rogach łodzi podwodnej, może to być dość trudne. Będziesz musiał mieć trochę czasu, kiedy użyjesz swoich dopalaczy precyzyjnie, aby bezpiecznie okrążyć oceany. Ta klasyczna gra Flash jest teraz ponownie dostępna w formacie HTML 5, dzięki czemu możesz w nią grać, kiedy tylko chcesz! Czy możesz zabrać Submoloka z powrotem do domu?

Strona internetowa: poki.com

