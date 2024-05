Korzystaj z wygodnej aplikacji komputerowej In The Doghouse przez WebCatalog Desktop dla systemów Mac, Windows i Linux.

In the Doghouse to gra logiczna, w której będziesz musiał pomóc małemu psu w poruszaniu się po jego domu. Aby doprowadzić psa do końca poziomu, musisz przesuwać pokoje i korytarze, aby utworzyć ścieżkę do mety. Można przenosić tylko puste pokoje. Pies podąży wszędzie tam, gdzie położysz jego kość i jest na tyle mądry, że może jeździć windą w górę i w dół! Ta klasyczna gra Flash jest teraz ponownie dostępna w formacie HTML 5, dzięki czemu możesz w nią grać, kiedy tylko chcesz! Czy potrafisz bezpiecznie przeprowadzić psa przez wszystkie poziomy Niełaski?

Strona internetowa: poki.com

