Przygotuj się na porażkę w ZOI: The Escape! Wcielasz się w Zoi, małego kosmitę, który rozbił się na ziemi. Jego misją jest wskoczyć na szczyt każdej wieży, aby wrócić do domu, ale łatwiej to powiedzieć, niż zrobić. Z obu stron platformy lecą na Ciebie z dużą prędkością! Będziesz musiał perfekcyjnie wymierzyć czas swoich skoków, aby nie zostać powalonym! Za każdy skok otrzymasz monety, za które możesz kupić nowe, fajne skórki dla swojego Zoi. Nie zniechęcaj się i sprawdź, czy dasz radę pokonać wszystkie 45 niezwykle trudnych poziomów. Czy uda Ci się uratować Zoi?

Strona internetowa: poki.com

