Snow Tale to gra platformowa, w której wyruszasz w podróż po zimowej krainie. Wcielasz się w naszego bohatera-pingwina, który biega i skacze przez zaśnieżone wzgórza, rzuca śnieżkami, aby obezwładnić swoich wrogów i pokonuje pomysłowych bossów! Musisz martwić się przeszkodami, takimi jak kolce, głazy i kule ognia. Ale masz też fajne rzeczy do kupienia, takie jak klejnoty i pyszne lody. Czy jesteś gotowy na relaksującą przygodę? Następnie pomóż naszemu biednemu pingwinowi wrócić do domu! Ruszaj się – A/D lub strzałki w lewo/prawo Skok – W lub strzałka w górę (dotknij dwa razy, aby wykonać podwójny skok) Rzuć śnieżką – Spacja Ground Funt – Skok, a następnie naciśnij S lub klawisz strzałki w dół Śnieg Tale zostało stworzone przez Neutronized i przeniesione do HTML5 przez AwayFL. Zagraj w inną grę wyścigową tej firmy na Poki: Picnic Penguin, Magic Bridge, Lost-Yeti, Drop Wizard Tower i Slime Pizza. Na Poki możesz grać w Snow Tale za darmo. W Snow Tale możesz grać na razie tylko na swoim komputerze.

poki.com

