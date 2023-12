Dana: Relics for Sale to gra platformowa, w której jesteś łowcą reliktów, którego zadaniem jest odzyskanie utraconych reliktów od różnych handlarzy. Przemierzaj starożytne lasy i biegaj przez lodowe pustkowia, aby znaleźć bezcenne skarby, wskakiwać na wrogów i przeszkody lub nad nimi, zbierać monety i klejnoty oraz podnosić klucze, które odblokują drzwi do bardziej ekscytujących przygód! Czy potrafisz znaleźć wszystkie relikty na kilku trudnych poziomach i sprzedać je wszystkie? Nie zapomnij udostępnić tej gry swoim znajomym! Ruch - A/D lub klawisze strzałek Skok - W lub Spacja Podnieś/Rzut - Z lub EDana: Relics for Sale jest tworzony przez Ulpo Media. Zagraj w ich inną grę na Poki: Grow Up the Cats. Możesz grać w Dana: Relics for Sale za darmo na Poki. W Dana: Relics for Sale można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

