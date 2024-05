Escape Underground

Klimatyczna podróż, w której robot szuka wyjścia z podziemia. Jest to gra, której akcja toczy się w mrocznym i klimatycznym środowisku. Główny bohater, robot, zostaje wrzucony głęboko pod powierzchnię ziemi przez obcego strażnika. Od tego momentu zaczyna szukać wyjścia z tego miejsca. Nie będzie to jednak łatwe, gdyż po drodze czeka go wiele wyzwań. Ten robot będzie poruszał się od lewej do prawej, przeskakiwał przeszkody, wspinał się, pchał określone obiekty i rozwiązywał różnego rodzaju zagadki, korzystając z przełączników, wind, laserów i innych broni. Nawiązanie kontaktu z którąkolwiek z pułapek zabije go natychmiast i odeśle do poprzedniego punktu kontrolnego. Obcy strażnicy spowolnią go, a nawet zabiją, jeśli zostaną zauważeni na swojej drodze. Podróż może być krótka, ale będzie warto.

Strona internetowa: poki.com

