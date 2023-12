W Craftomation 2 przejmujesz kontrolę nad legionem małych robotów! Te roboty wylądowały na odległej lodowej planecie i będą musiały naprawić swój statek kosmiczny, aby wrócić do domu. Niestety roboty nie są zbyt inteligentne, więc będziesz musiał je zaprogramować i powiedzieć, co mają robić. Język programowania robotów jest prosty, masz zestaw prostych instrukcji, które możesz ze sobą połączyć. Jeśli robot wykona jedno zadanie, przejdzie do zadania z nim powiązanego. Mogą zbierać przedmioty, łączyć je, wytwarzać i upuszczać. Pamiętaj jednak, aby poprawnie skonfigurować kod! Jeśli Twój robot nie wie, co robić, ulegnie awarii. Czy możesz zostać najlepszym programistą i pomóc swoim robotom wrócić do domu?

Strona internetowa: poki.com

