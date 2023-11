CATS - Crash Arena Turbo Stars

KOTY (Crash Arena Turbo Stars) to najlepsza gra polegająca na walce z robotami. Grasz w C.A.T.S. składając własnego robota i walcząc z innymi kotami, aby przejść dalej w turnieju. Zbieraj nowe części do każdej bitwy, stale ulepszając i ulepszając swojego bota. Przechytrz swoich przeciwników, aby wygrać i udowodnić, że masz najlepszą maszynę bojową w grze CATS. Połączyliśmy się z Zeptolabem i przenieśliśmy grę do Internetu, dzięki czemu możesz teraz grać w tę aplikację online wyłącznie na Poki.Mouse - Kliknij, aby złożyć robota i grać.C.A.T.S. jest tworzony przez ZeptoLab z siedzibą w Rosji. Są także twórcami słynnej serii Cut The Rope.

Strona internetowa: poki.com

