Gunbrick to gra logiczna, w której musisz przenieść Gunbrick na koniec poziomu. Musisz strategicznie podejść do poruszania się Gunbrick. Jedna strona klocka posiada tarczę, która chroni Cię przed zniszczeniem przez lasery. Po drugiej stronie znajduje się działo, które pomoże Ci zniszczyć przeszkody lub szybko ruszyć do przodu. Pozycjonowanie jest kluczowe w Gunbrick! Ta klasyczna gra Flash jest teraz ponownie dostępna w formacie HTML 5, dzięki czemu możesz w nią grać, kiedy tylko chcesz! Czy potrafisz przejść wszystkie poziomy w Gunbrick?

