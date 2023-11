Photogram Lovers Surprise to gra w ubieranki stworzona przez Idea Studios. Twoja przyjaciółka przegrywa w miłości, ale wciąż może wygrać w życiu! Odwróć jej grymas do góry nogami, organizując dzień tylko dla dziewcząt i pomóż jej zapomnieć o chłopaku. Oczyść jej twarz, wytrzyj stary makijaż i poddaj ją całkowitej metamorfozie. Następnie pomóż swojej przyjaciółce zrobić manicure i odpowiednio się ubrać na przyjęcie-niespodziankę. Czy możesz pomóc swojej przyjaciółce być najładniejszą dziewczyną na imprezie? Użyj kursora myszy, aby wybierać, przeciągać i przesuwać obiekty. Niespodzianka dla miłośników fotografii została stworzona przez Idea Studio. Zagraj w ich inną grę Just Married! Home Deco na Poki za darmo!

Strona internetowa: poki.com

