Princess Tomboy Street Art to gra w ubieranki 2D stworzona przez Idea Studios. Jesteś odpowiedzialny za pomaganie swojej załodze księżniczek stać się najbardziej efektownymi, reprezentując jednocześnie podziemną duszę ich sąsiedztwa. Od T-shirtów z nadrukiem po luźne spodnie dresowe z cytatami — możesz całkowicie odkryć, co to znaczy być młodym i modnym. Śmiało, usiądź z nami: Jesteśmy fajną drużyną! Jak grać: Użyj lewego przycisku myszy, aby wybrać fryzury i elementy garderoby. Informacje o twórcy: Princess Tomboy Street Art jest tworzona przez Idea Studios. Graj w inne ich gry na Poki: Photogram Lovers Surprise, Love Finder Profile, Just Married! Home Deco, od księżniczki do influencerki i zabawa na festiwalu gwiazd BFF.

Strona internetowa: poki.com

