Eliza Mall Mania to gra w ubieranki stworzona przez Idea Studios. Pomóż Elizie w wyborze jej strojów do projektu Mall Mania. Przeglądaj każdy poziom centrum handlowego i wybieraj najlepsze kombinacje topów, spodni, butów, akcesoriów i fryzur na każdym piętrze. Czy możesz pomóc Elizie stać się najładniejszą fashionistką w mieście? Lewym przyciskiem myszy wybieraj fryzury i elementy garderoby. Eliza Mall Mania jest tworzona przez Idea Studios. Mają piękne gry na Poki, takie jak Your Love Calculator, Photogram Lovers Surprise i Just Married! Dekoracja domu!

Strona internetowa: poki.com

