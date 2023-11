From Princess to Influencer to gra w ubieranki stworzona przez Idea Studios. Dołącz do tej księżniczki w jej podróży do przyszłości i pomóż jej znaleźć najfajniejsze i najnowocześniejsze stroje! Wybierz z nią piękną fryzurę, makijaż, sukienki i dodatki. Czy ta księżniczka będzie modna? Użyj kursora myszy, aby wybierać, przeciągać i przesuwać obiekty. Od księżniczki do influencerki tworzy Idea Studio. Zagraj w inne ich gry, takie jak Just Married! Home Deco, czyli ollie-chodzi do szkoły na Poki!

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji From Princess to Influencer. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.