Princesses Emergency Room to gra w ubieranki stworzona przez Idea Studios. Dołącz do zespołu lekarzy w szpitalu i pomóż wszystkim księżniczkom w nagłych przypadkach! Niezdarny upadek, przeziębienie... To szansa na pokazanie swoich umiejętności! Upewnij się, że księżniczki przeszły świetną metamorfozę i wyjdź ze szpitala wyglądając lepiej niż kiedykolwiek! Użyj kursora myszy, aby wybierać, przeciągać i przesuwać obiekty. Pogotowie Księżniczek zostało stworzone przez Idea Studio. Zagraj w inne ich gry na Poki za darmo: Eliza Mall Mania, Just Married! Home Deco, Moje idealne wesele, Jednorożce-urodzinowa niespodzianka, Ellie i Ben: Randka, Przygoda Miruny: Filter Mania, Zabawa na festiwalu najlepszych przyjaciół gwiazd, Przyjęcie urodzinowe Ellie z niespodzianką, Od księżniczki do influencerki, Profil Love Finder, Ollie idzie do -szkoła, Niespodzianka dla miłośników fotogramów, Przeróbka wojennych żartów księżniczki, Sztuka uliczna księżniczki Tomboya, Konkurs na podobieństwo superbohatera, Kręcony przewodnik podróżniczy, Przygody bliźniaków: Niespodzianka na poddaszu, Złoczyńca Quinn: Moje portfolio rysunków i Kalkulator Twojej miłości W Pogotowie Księżniczek można grać zarówno na komputerze, jak i na komputerze oraz w telefonie komórkowym na Poki za darmo: Pogotowie Księżniczek

Strona internetowa: poki.com

