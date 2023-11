My Perfect Wedding to gra w ubieranki stworzona przez Idea Studios. Dołącz do tej młodej pary i pomóż im zorganizować wesele ich marzeń. Upewnij się, że makijaż, fryzura i strój są idealne, udekoruj pyszny tort na bankiet i miejsce uroczystości... I baw się dobrze w dniu ślubu! Użyj kursora myszy, aby wybrać. My Perfect Wedding jest tworzone przez Idea Studios. Zagraj w inne ich gry, takie jak Just Married! Home Deco, czyli ollie-chodzi do szkoły na Poki!

Strona internetowa: poki.com

