Właśnie żonaty! Home Deco to gra o projektowaniu/ubieraniu, w której dekorujesz dom młodej pary. Wykorzystaj różne rodzaje i kolory malowideł ściennych, mebli, sprzętów i akcesoriów, aby zamienić swoje nudne, puste miejsce w wymarzony dom. Przejdź przez salon, sypialnię, łazienkę, kuchnię i domowe biuro i pokaż swoje umiejętności projektowania wnętrz, aby uczynić je nie do poznania. Ta młoda para szczególnie chciała, żebyś był ich projektantem wnętrz, zwracał uwagę na szczegóły i ich nie zawiódł. Użyj kursora myszy, aby wybrać ubrania i meble. Just Married! Home Deco jest tworzone przez Idea Studios. Zagraj w ich inną grę Bff-back-to-school na Poki!

Strona internetowa: poki.com

