Operation Desert Road to gra akcji, w której jeździsz pojazdami opancerzonymi i niszczysz wszystko, co zobaczysz. Aby ukończyć poziom, wystarczy dotrzeć do celu, ale zdobywasz więcej punktów, jeśli zniszczysz przeciwników i przeszkody na drodze. Wydaj zarobione pieniądze na nowe i ulepszone pojazdy, aby móc stylowo eksplorować nowe mapy, korzystając z ponad 32 różnych pojazdów o własnych cechach! Operacja Desert Road została stworzona przez XFormGames. Graj w inne ich gry na Poki: Burnin' Rubber Crash n' Burn, hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede, Gladiator True Story, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! i Burnin' Rubber 5 XS Możesz grać w Operację Desert Road za darmo na Poki. W Operację Desert Road można na razie grać tylko na swoim komputerze.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Operation Desert Road. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.