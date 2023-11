Rally Point 2 to trójwymiarowa gra wyścigowa, w której musisz ścigać się, aby zająć pierwsze miejsce na różnych torach wyścigowych na całym świecie. W tej grze możesz sprawdzić, jak dobrze radzisz sobie na ekstremalnych torach. Miasta, pustynie, ulice, co tylko chcesz! Idź na pełny gaz i osiągaj najszybsze wyniki w określonym limicie czasu. Wykorzystaj swoje umiejętności kierowania, dryfuj po zakrętach i przyspieszaj wszystko, korzystając z doładowania nitro. Ale nie przegrzewaj silnika, bo spowoduje to zwarcie samochodu! Osiąganie rekordów czasowych zapewni ci dostęp do nowych pojazdów, nowych torów i opcji dostosowywania. Więc śmiało, poprowadź swój ulubiony samochód do mety! Steruj - WASD lub klawisze strzałek Resetuj - RPause - Esc lub PNitro - Spacja lub ZDrift - Przesunięcie w lewo lub XRally Point 2 został stworzony przez XFormGames. Na Poki mają inne gry zręcznościowe: Rally Point, Burnin' Rubber Crash n' Burn, hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede, Gladiator True Story, rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! i Burnin' Rubber 5 XSW Rally Point 2 możesz grać za darmo na Poki. W Rally Point 2 można grać tylko na komputerze stacjonarnym.

