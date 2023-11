Burnin' Rubber 5 XS to gra wyścigowa, w której starasz się zająć pierwsze miejsce, zostawiając przeciwników za wszelką cenę. Albo przyspiesz i spraw, by zjadali Twój kurz, albo użyj broni samochodowej, którą można ulepszyć, aby ugryźć kurz! Zbieraj znaki dolara na torze, a później wydawaj je na potężne opcje dostosowywania i zwiększaj moc swojego pojazdu. Czy masz to, czego potrzeba, aby zostać najlepszym kierowcą wyścigowym w mieście? Zagraj w Burnin' Rubber 5 XS i przekonaj się! Jedź - WASD lub klawisze strzałek Ogień - Z Rakieta - X Drift - ShiftBurnin' Rubber 5 XS zostało opracowane przez XFormGames. To zespół odpowiedzialny za niesamowitą grę wyścigową Go Kart Go! Ultra!.

Strona internetowa: poki.com

