Uruchom silniki i przygotuj się na gokart go! Ultra! Wybierz mądrze swojego kierowcę i ścigaj się po Starej Stacji, Central Parku, Kopalni Watermill i nie tylko. Zagraj w Go Kart Go! Ultra! Na Poki i zbieraj gwiazdki, aby odblokować nowe postacie. Wypróbuj tryb wyścigowy dla dwóch graczy i rywalizuj ze znajomymi. Wygraj rundę Go Kart Go! Ultra online i zdobądź najwyższe prawa do przechwalania się! Sterownica: Gracz 1 Strzałki - Steruj Spacja – użyj przedmiotu Shift – skacz i dryfuj Z - Spójrz wstecz Esc/P – pauza M – Wycisz dźwięk Gracz 2 Klawisze WASD – Steruj Q – Użyj przedmiotu Zakładka - Skacz i dryfuj E – Spójrz wstecz Esc/P – pauza M – Wyciszenie dźwięku O twórcy: Xform Games ma siedzibę w Holandii i jest także twórcą Rally Point 5.

Strona internetowa: poki.com

