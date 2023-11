Burnin' Rubber Crash n' Burn to gra samochodowa, w której starasz się zająć pierwsze miejsce, zostawiając przeciwników w tyle, używając ognia, rakiet i innej broni. Albo przyspiesz i spraw, by zjadali Twój kurz, albo użyj broni samochodowej, którą można ulepszyć, aby ugryźć kurz! W tej pełnej akcji grze wyścigowej musisz ukończyć ponad 25 unikalnych misji w całym mieście i zniszczyć wszystko na swojej drodze, unikając przy tym złapania. Pamiętaj, aby podnieść każde ulepszenie, które zobaczysz, aby znaleźć fajne wzmocnienia, takie jak eksplozje. I nie zapomnij odblokować nowych pojazdów i ulepszeń za pieniądze, które zarobiłeś w kryjówce! Czy masz to, czego potrzeba, aby zostać najlepszym kierowcą w mieście? Burnin' Rubber Crash n' Burn został opracowany przez XFormGames w styczniu 2022 roku. To zespół odpowiedzialny za niesamowite gry wyścigowe i platformowe: hydro-storm-2, Rhino Rush Stampede , Gladiator Prawdziwa historia, Rally-point-4, Rally Point 3, Go Kart Go! Ultra! i Burnin' Rubber 5 XS Możesz grać w Burnin' Rubber Crash n' Burn za darmo na Poki. W Burnin' Rubber Crash n' Burn można na razie grać tylko na komputerze stacjonarnym.

poki.com

